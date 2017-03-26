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В Ростовской области наркодилер прятал в отечественной легковушке более 2 кг. марихуаны

В Неклиновском районе задержали 36-летнего наркодилера, который прятал в отечественной легковушке 2 килограмма марихуаны. 36-летний мужчина попался полицейским 23 марта.
- При личном досмотре оперативники нашли в кармане куртки задержанного еще 50 грамм запрещенного вещества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Ему грозит от десяти до двадцати лет тюрьмы. Сейчас наркоторговец заключен под стражу.

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