В Ростовской области наркодилер прятал в отечественной легковушке более 2 кг. марихуаны

В Неклиновском районе задержали 36-летнего наркодилера, который прятал в отечественной легковушке 2 килограмма марихуаны. 36-летний мужчина попался полицейским 23 марта.

- При личном досмотре оперативники нашли в кармане куртки задержанного еще 50 грамм запрещенного вещества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Ему грозит от десяти до двадцати лет тюрьмы. Сейчас наркоторговец заключен под стражу.