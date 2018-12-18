В Ростовской области на границе с Украиной задержали женщину с несколькими коробками косметики
На российско-украинской границе в Ростовской области задержали гражданку России за попытку контрабанды.
Женщина пыталась перенести через границу в обход пункта пропуска несколько коробок с косметикой.
- Предварительная оценочная стоимость товара составила порядка 100 000 рублей, - рассказали в Погранслужбе ФСБ по Ростовской области. - В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение режима государственной границы Российской Федерации».
Материалы дела направлены в городской суд, а груз изъят.