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В Ростовской области мужчины ударили молотком и ограбили своего знакомого

В Ростовской области мужчины ударили молотком и ограбили своего знакомого

В Ростовской области двое грабителей ворвались в дом и ударили хозяина молотком. Инцидент произошел в поселке Новокадимово Октябрьского района. Мужчины взломали затвор входной двери дома, ударили хозяина, украли мобильный телефон и скрылись. Оба грабителя были знакомыми потерпевшего. 
- Злоумышленников задержали по горячим следам,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Ими оказались двое мужчин, 28 и 33 лет, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, а другой – за  вымогательство. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».  

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