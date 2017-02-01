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В Ростовской области мужчины напали на таксиста и угнали у него автомобиль

В Ростовской области мужчины напали на таксиста и угнали у него автомобиль

В Орловском районе Ростовской области двое мужчин напали на водителя такси. Инцидент произошел 31 января.

Как выяснилось, двое мужчин сели в такси марки « ВАЗ-21099» и во время поездки напали на водителя, ударили его ножом. Затем преступники оставили водителя на дороге и скрылись на автомобиле. Таксист с ножевым ранением в шею был доставлен в больницу.
- Полиция задержала двух местных жителей. Одному из них 32 года, второму 38 лет,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, 32-летний за кражу, а 38-летний - за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по «Разбой». Похищенный автомобиль полицейские изъяли и в скором времени он будет возвращен законному владельцу.

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