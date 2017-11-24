В Ростовской области мужчину ограбили на остановке

В Шахтах на остановке ограбили мужчину. Грабитель, угрожая расправой, забрал у горожанина банковскую карту и телефон.

- Полицейские задержали 32-летнего подозреваемого, ранее судимого за незаконное хранение наркотических средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».



Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.