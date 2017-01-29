В Ростовской области мужчина украл у своей сожительницы 85 тыс. руб.

В Мясниковском районе Ростовской области мужчина обокрал свою сожительницу.



В полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из её дома было похищено около 85 тыс. руб. По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнего сожителя потерпевшей.

- Подозреваемого задержали и доставили его в дежурную часть, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сотрудники полиции выяснили, когда заявительница ушла в ночную смену на работу, её сожитель похитил денежные средства, а затем скрылся.



В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции частично изъяли похищенные денежные средства и вернули законной владелице.



Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.