В Ростовской области мужчина украл из строительного магазина технику на 50 тыс. руб.

В городе Морозовске Ростовской области мужчина украл из строительного магазина технику на 50 тыс. руб.



В полицию обратилась администрация торговой точки. Её представители заявили о пропаже

электроинструментов: дрели и сварочного аппарата.

- По подозрению в краже полицейские задержали 27-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что подозреваемый ночью проник через запасной выход в торговый зал помещения, похитил товар, затем скрылся.



В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Сотрудники полиции частично изъяли похищенное имущество и вернули владельцам.