В Ростовской области мужчина украл из строительного магазина технику на 50 тыс. руб.
В городе Морозовске Ростовской области мужчина украл из строительного магазина технику на 50 тыс. руб.
В полицию обратилась администрация торговой точки. Её представители заявили о пропаже
электроинструментов: дрели и сварочного аппарата.
- По подозрению в краже полицейские задержали 27-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что подозреваемый ночью проник через запасной выход в торговый зал помещения, похитил товар, затем скрылся.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Сотрудники полиции частично изъяли похищенное имущество и вернули владельцам.