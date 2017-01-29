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В Ростовской области мужчина украл из строительного магазина технику на 50 тыс. руб.

В городе Морозовске Ростовской области мужчина украл из строительного магазина технику на 50 тыс. руб.

В полицию обратилась администрация торговой точки. Её представители заявили о пропаже
электроинструментов: дрели и сварочного аппарата.
- По подозрению в краже полицейские задержали 27-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что подозреваемый ночью проник через запасной выход в торговый зал помещения, похитил товар, затем скрылся.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Сотрудники полиции частично изъяли похищенное имущество и вернули владельцам.

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