В Ростовской области мужчина украл из дачного домика надувную лодку и музыкальный центр

В Волгодонском районе Ростовской области мужчина украл из дачного домика надувную лодку и музыкальный центр.



В полицию обратился владелец дачного дома в садовом товариществе, расположенном в станице Романовской. По словам мужчины, неизвестный, разбив окно, забрался в помещение и украл оттуда имущества на 13 тыс. руб.

- По подозрению в преступлении полицейские задержали мужчину, причастного к совершению кражи. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 55-летний житель города Волгодонска, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Из домовладения он похитил надувную лодку и музыкальный центр.



В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу.