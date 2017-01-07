  • USD 59.61
  • EUR 63.23
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

В Ростовской области мужчина украл из дачного домика надувную лодку и музыкальный центр

В Волгодонском районе Ростовской области мужчина украл из дачного домика надувную лодку и музыкальный центр.

В полицию обратился владелец дачного дома в садовом товариществе, расположенном в станице Романовской. По словам мужчины, неизвестный, разбив окно, забрался в помещение и украл оттуда имущества на 13 тыс. руб.
- По подозрению в преступлении полицейские задержали мужчину, причастного к совершению кражи. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 55-летний житель города Волгодонска, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Из домовладения он похитил надувную лодку и музыкальный центр.

В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!