В Ростовской области мужчина, угрожая ножом, ограбил магазин





В Пролетарском районе Ростовской области 28-летний мужчина, закрыв лицо шарфом, угрожая ножом продавцу, ограбил магазин.

- В полицию обратилась сотрудница одного из магазинов и сообщила, что неизвестный, скрыв лицо шарфом и угрожая ножом, похитил денежные средства из кассы, после чего скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Сумма ущерба составила порядка 12 тыс. руб.



Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении разбоя. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний местный житель.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенные деньги были изъяты и в ближайшее время будут возвращены законному владельцу.