В Ростовской области мужчина обокрал своих знакомых, пока они спали
В хуторе Авило-Федоровка Матвеево-Курганского района была совершена кража из частного дома.
Мужчина находился в гостях у своих знакомых, они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяева заснули, гость украл телевизор и скрылся.
- Сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сумма причиненного ущерба составила более 10 тыс. руб.
В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Фото: http://today.kz