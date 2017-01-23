В Ростовской области мужчина обокрал своих знакомых, пока они спали





В хуторе Авило-Федоровка Матвеево-Курганского района была совершена кража из частного дома.



Мужчина находился в гостях у своих знакомых, они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяева заснули, гость украл телевизор и скрылся.

- Сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сумма причиненного ущерба составила более 10 тыс. руб.



В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



Фото: http://today.kz