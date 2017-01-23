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В Ростовской области мужчина обокрал своих знакомых, пока они спали

В Ростовской области мужчина обокрал своих знакомых, пока они спали

В хуторе Авило-Федоровка Матвеево-Курганского района была совершена кража из частного дома.

Мужчина находился в гостях у своих знакомых, они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяева заснули, гость украл телевизор и скрылся.
- Сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сумма причиненного ущерба составила более 10 тыс. руб.

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: http://today.kz

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