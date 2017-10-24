В Ростовской области мужчина обокрал покупательницу супермаркета
В Ростовской области мужчина обокрал покупательницу в магазине.
О краже личных вещей в отдел полиции сообщила жительница Волгодонска. Женщина рассказала, что в супермаркете из тележки у неё украли дамскую сумку. В ней лежали деньги, мобильный телефон и документы. Общая сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей.
Полицейские установили личность похитителя и задержали 28-летнего жителя Дубовского района.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Похищенное имущество изъяли и вернули владелице.