В Ростовской области мужчина обокрал покупательницу супермаркета

В Ростовской области мужчина обокрал покупательницу в магазине.



О краже личных вещей в отдел полиции сообщила жительница Волгодонска. Женщина рассказала, что в супермаркете из тележки у неё украли дамскую сумку. В ней лежали деньги, мобильный телефон и документы. Общая сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей.



Полицейские установили личность похитителя и задержали 28-летнего жителя Дубовского района.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Ему грозит до пяти лет тюрьмы.



Похищенное имущество изъяли и вернули владелице.