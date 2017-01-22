В Ростовской области молодой человек украл аккумулятор из грузовика





В Красносулинском районе Ростовской области молодой человек украл аккумуляторную батарею из грузовика.



В полицию обратился местный житель, который рассказал, что из его автомобиля «Фредлайнер» похищен аккумулятор стоимостью 60 тыс. руб.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 24-летнего житель поселка Первомайского, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Полицейские выяснили, что подозреваемый вскрыл капот грузовика, похитил имущество и скрылся.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража».