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В Ростовской области ликвидировали наркопритон

В Ростовской области ликвидировали наркопритон

В селе Троицком Неклиновского района ликвидировали наркопритон, который организовал в своем доме местный житель.

Полицейские нашли у хозяина дома наркотическое средство дезоморфин, предметы для изготовления наркотика и шприцы с наркотической жидкостью. Также полицейские установили постоянных посетителей притона.
- Задержанным оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Организация либо содержание притонов» и «Незаконное хранение наркотических средств».

Фото: https://mvddnr.ru

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