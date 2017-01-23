В Ростовской области ликвидировали наркопритон





В селе Троицком Неклиновского района ликвидировали наркопритон, который организовал в своем доме местный житель.



Полицейские нашли у хозяина дома наркотическое средство дезоморфин, предметы для изготовления наркотика и шприцы с наркотической жидкостью. Также полицейские установили постоянных посетителей притона.

- Задержанным оказался 49-летний мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Организация либо содержание притонов» и «Незаконное хранение наркотических средств».



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