Авторизация

Регистрация
  • USD 57.96
  • EUR 61.39
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел магазин

В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел магазин

В Сальске из-за короткого замыкания сгорел магазин. Одноэтажное здание площадью 10 кв. м. загорелось на улице Ленина утром 28 февраля.
- Погибших и пострадавших нет,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Спасено 10 человек.

Предварительная причина пожара- короткое замыкание электропроводки. В тушении принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава. Пожар был локализован в 9:31 и полностью потушен в 9:36.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!