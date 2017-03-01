В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел магазин





В Сальске из-за короткого замыкания сгорел магазин. Одноэтажное здание площадью 10 кв. м. загорелось на улице Ленина утром 28 февраля.

- Погибших и пострадавших нет,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Спасено 10 человек.



Предварительная причина пожара- короткое замыкание электропроводки. В тушении принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава. Пожар был локализован в 9:31 и полностью потушен в 9:36.