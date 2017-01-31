В Ростовской области из-за короткого замыкания сгорел КамАЗ с прицепом





В Октябрьском районе Ростовской области сгорел КамАЗ с прицепом. Возгорание произошло 30 января около трех часов дня на 527 километре трассы М-4 «Дон».

- Сообщение о пожаре поступило в 15:27. В результате происшествия никто не пострадал, спасен один человек,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Причиной возгорания КамАЗа стало короткое замыкание проводки.





Площадь возгорания составила два кв.м. В тушении принимали участие одна единица техники и три человека. Горение полностью ликвидировали в 15:50.