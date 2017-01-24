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В Ростовской области грабитель избил прохожего и забрал у него телефон

В городе Шахты Ростовской области по горячим следам задержали грабителя. Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов и украл мобильный телефон, после чего скрылся.
- Подозреваемого задержали через полчаса после происшествия, по приметам, указанным потерпевшим, недалеко от места преступления,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Грабителем оказался 23-летний местный житель.

Сумма нанесенного ущерба составила около 10 тыс. руб. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции № 2 в городе Шахты. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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