В Ростовской области девушка обокрала пенсионерку, пока женщина была у неё в гостях





В Шахтах 20-летняя местная жительница обокрала пенсионерку, пока она была у неё в гостях.



58-летняя женщина пришла к своей молодой знакомой. Пока гостья отвлеклась, хозяйка достала из кармана её куртки ключи. Сказав, что идёт в магазин, девушка отправилась в квартиру пенсионерки. Там она украла золотые украшения и вернулась домой. Положив ключи на место, похищенные ювелирные изделия она спрятала в комнате.



Когда женщина вернулась домой и обнаружила пропажу, обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. По подозрению в преступлении полицейские задержали 20-летнюю знакомую потерпевшей.

- В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Похищенные золотые украшения изъяли и вернули их пенсионерке.