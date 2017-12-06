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В Ростовской области девушка обокрала пенсионерку, пока женщина была у неё в гостях

В Ростовской области девушка обокрала пенсионерку, пока женщина была у неё в гостях

В Шахтах 20-летняя местная жительница обокрала пенсионерку, пока она была у неё в гостях.

58-летняя женщина пришла к своей молодой знакомой. Пока гостья отвлеклась, хозяйка достала из кармана её куртки ключи. Сказав, что идёт в магазин, девушка отправилась в квартиру пенсионерки. Там она украла золотые украшения и вернулась домой. Положив ключи на место, похищенные ювелирные изделия она спрятала в комнате.

Когда женщина вернулась домой и обнаружила пропажу, обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей. По подозрению в преступлении полицейские задержали 20-летнюю знакомую потерпевшей.
- В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Похищенные золотые украшения изъяли и вернули их пенсионерке.

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