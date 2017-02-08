В Ростовской области 34-летний мужчина осужден за вымогательство у знакомого 5 млн руб.





В Ростовской области 34-летний мужчина осужден на 8 лет за вымогательство у знакомого 5 млн руб. Злоумышленник посылал потерпевшему смс-ки с угрозами и был задержан при передаче денег.

- В ноябре 2016 года в полицию Таганрога обратился предприниматель и сообщил о том, что на его телефон приходят смс-сообщения, в которых неизвестный, угрожая причинением вреда его имуществу и бизнесу, требовал передать ему крупную сумму денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В момент передачи денежных средств подозреваемый был задержан полицейскими.



Суд признал таганрожца виновным по статье «Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.