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В Ростовской области 25-летний мужчина ограбил пенсионерку на 10 тысяч рублей

В Ростовской области 25-летний мужчина ограбил пенсионерку на 10 тысяч рублей
В Ростовской области 25-летний мужчина ограбил пенсионерку на 10 тысяч рублей. ЧП произошло 12 июня в Семикаракорском районе региона.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, молодой человек забрался в дом к пожилой женщине через открытое окно. Злоумышленник, угрожая расправой, приказал пенсионерке вести себя тихо, и тогда он сохранит ей жизнь. Парень перевернул вверх дном комнату, нашел 10 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 17 июня сотрудники полиции задержали 25-летнего подозреваемого, ­- уточняют в ведомстве. - В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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