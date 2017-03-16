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В Ростовской области 19-летний водитель иномарки врезался в дерево

Иномарка врезалась в дерево в Ростовской области. Авария произошла в станице Багаевской.

19-летний парень, управляя «Форд Фьюжн», ехал по улице Будённого. В районе дома № 51 молодой водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
- В результате ДТП 17-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

Сейчас инспектора ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

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