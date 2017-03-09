В ростовской больнице пациент обокрал двух человек





В ростовской больнице мужчина обокрал двух человек. 49-летний пациент находился на лечении. Но поправить здоровье было не единственной его целью. 6 марта он проник в соседнюю палату, пока там никого не было, и украл мужскую куртку, в кармане которой был «Айфон».

- Пациент, у которого пропала куртка и телефон, обратился в полицию,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Украденные вещи у злоумышленника нашли 10 марта.



Кроме куртки и телефона, мужчина успел прихватить еще и сумку одной из пациенток больницы.



На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Все вещи вернули владельцам.