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В ростовской больнице пациент обокрал двух человек

В ростовской больнице пациент обокрал двух человек

В ростовской больнице мужчина обокрал двух человек. 49-летний пациент находился на лечении. Но поправить здоровье было не единственной его целью. 6 марта он проник в соседнюю палату, пока там никого не было, и украл мужскую куртку, в кармане которой был «Айфон».
- Пациент, у которого пропала куртка и телефон, обратился в полицию,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Украденные вещи у злоумышленника нашли 10 марта.

Кроме куртки и телефона, мужчина успел прихватить еще и сумку одной из пациенток больницы.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». Все вещи вернули владельцам.

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