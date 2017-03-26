В ростовском общежитии РГЭУ (РИНХ) произошло ЧП: замкнуло электропроводку

В Ростове-на-Дону в общежитии РГЭУ (РИНХ) произошло короткое замыкание электропроводки. 28 марта около половины второго дня в переулке Гвардейском, 6 десятки иногородних студентов выбежали из помещения на улицу.

- Пожарные выехали на место происшествия по повышенному рангу, но возгорания не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В помещении присутствовало лишь задымление.



«На 3 и 7 этажах были вспышки. Испугались не на шутку», - прокомментировала очевидец Елена Хлестова.



В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.