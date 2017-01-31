В Ростове задержали мужчины, продававшего наркотики возле аптеки





В Пролетарском районе Ростова задержали местного жителя, сбывавшего наркотики возле аптеки.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 31-летнего ростовчанина, который около одной из аптек сбывал медицинские шприцы с жидкостью светло-коричневого цвета, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В ходе физико-химического исследования было выявлено, что изъятые вещества являются смесями, содержащими наркотические средства - 6-дезоксикодеин, кодеин и дезоморфин.



Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



Ростовчанину предъявлено обвинение. В настоящее время он заключен под стражу.