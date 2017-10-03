В Ростове задержали 21-летнего парня с 200 граммами «соли» в кармане

В Октябрьском районе Ростова задержали 21-летнего парня с 200 граммами «соли».



Во время личного досмотра в кармане брюк молодого человека полицейские нашли большой полимерный пакет с белым порошкообразным веществом.

- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами-криминалистами, подтвердило, что изъятое у мужчины вещество является наркотическим средством «соль» массой почти 190 граммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Данное средство он хранил для личного потребления.



В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».