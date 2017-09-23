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В Ростове введен режим повышенной готовности

В Ростове на три дня введён режим повышенной готовности.

Особый режим вводится с 9 утра 26 сентября до 9 утра 29 сентября из-за угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой пожароопасностью. На территории города установлен повышенный – 5 класс пожарной опасности.

В повышенную готовность приведены силы и средства спасательных служб города. Напомним, при высокой пожароопасности к масштабному возгоранию может привести небольшая искра. Добавим, что за прошедшее лето в Ростовской области произошло несколько крупных ландшафтных пожаров.

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