В Ростове введен режим повышенной готовности

В Ростове на три дня введён режим повышенной готовности.



Особый режим вводится с 9 утра 26 сентября до 9 утра 29 сентября из-за угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой пожароопасностью. На территории города установлен повышенный – 5 класс пожарной опасности.



В повышенную готовность приведены силы и средства спасательных служб города. Напомним, при высокой пожароопасности к масштабному возгоранию может привести небольшая искра. Добавим, что за прошедшее лето в Ростовской области произошло несколько крупных ландшафтных пожаров.