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В Ростове возбудили дело в отношении сотрудницы полиции за искажение статистики

В Ростове возбудили дело в отношении сотрудницы полиции за искажение статистики

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела дознания отдела полиции № 8 Ростова за искажение статистики.

Сотрудница полиции внесла в статистическую карточку ложные сведения об отмене прокурором решения о возбуждении уголовного дела. Документ она предоставила в информационный центр донского главка. В результате были учтены сведения, не соответствующие действительности.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», - рассказал старший помощник прокурора Советского района Ростова Вячеслав Полянский.

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