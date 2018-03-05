В Ростове возбудили дело в отношении сотрудницы полиции за искажение статистики





В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела дознания отдела полиции № 8 Ростова за искажение статистики.



Сотрудница полиции внесла в статистическую карточку ложные сведения об отмене прокурором решения о возбуждении уголовного дела. Документ она предоставила в информационный центр донского главка. В результате были учтены сведения, не соответствующие действительности.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий», - рассказал старший помощник прокурора Советского района Ростова Вячеслав Полянский.