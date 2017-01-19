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В Ростове во время крещенского купания стало плохо 25-летнему батайчанину

В Ростове во время крещенского купания стало плохо 25-летнему батайчанину
В Ростове во время крещенского купания стало плохо 25-летнему жителю Батайска. ЧП произошло ночью 18 января на улице Неклиновской, 4, сообщает DonDay.ru.

Молодой человек принимал участие в массовых купаниях в церкви Троицы Живоначальной, расположенной в Иверском женском монастыре.

Батайчанин почувствовал себя плохо после того, как вышел из купели - ему сдавило грудь, он замерз, и его стала бить сильная дрожь. Скорую помощь молодому человеку вызвали находящиеся рядом люди.

Прибывшие на место врачи оказали дончанину первую медицинскую помощь. Молодому человеку стало лучше и он отказался от госпитализации.

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