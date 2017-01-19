В Ростове во время крещенского купания стало плохо 25-летнему батайчанину



В Ростове во время крещенского купания стало плохо 25-летнему жителю Батайска. ЧП произошло ночью 18 января на улице Неклиновской, 4, сообщает DonDay.ru.



Молодой человек принимал участие в массовых купаниях в церкви Троицы Живоначальной, расположенной в Иверском женском монастыре.



Батайчанин почувствовал себя плохо после того, как вышел из купели - ему сдавило грудь, он замерз, и его стала бить сильная дрожь. Скорую помощь молодому человеку вызвали находящиеся рядом люди.



Прибывшие на место врачи оказали дончанину первую медицинскую помощь. Молодому человеку стало лучше и он отказался от госпитализации.