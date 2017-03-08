В Ростове «ВАЗ» после столкновения с иномаркой вылетел на тротуар
В Ростове на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной «ВАЗ-2115» столкнулся с иномаркой.
ДТП произошло утром 10 марта. От удара отечественную легковушку выкинуло на тротуар рядом с торчащей из земли «рукой». «ВАЗ» снес ограждение, установленное вокруг разрытой ямы.
- В результате происшествия никто не пострадал, - пояснили в УГИБДД Ростовской области. – Водители самостоятельно оформили дорожно-транспортное происшествие.
Оба транспортных средства получили механические повреждения.