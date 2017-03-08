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В Ростове «ВАЗ» после столкновения с иномаркой вылетел на тротуар

В Ростове «ВАЗ» после столкновения с иномаркой вылетел на тротуар

В Ростове на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной «ВАЗ-2115» столкнулся с иномаркой.

ДТП произошло утром 10 марта. От удара отечественную легковушку выкинуло на тротуар рядом с торчащей из земли «рукой». «ВАЗ» снес ограждение, установленное вокруг разрытой ямы.
- В результате происшествия никто не пострадал, - пояснили в УГИБДД Ростовской области. – Водители самостоятельно оформили дорожно-транспортное происшествие.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В Ростове «ВАЗ» после столкновения с иномаркой вылетел на тротуар

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