В Ростове в жилых домах, поликлинике и на двух рынках не будет света

В Ростове ряд городских улиц останутся без света. На этот раз, кроме жилых домов, обесточат поликлинику и два рынка.



14 июня с 12:30 до 15:30 электроэнергии не будет на улице Миронова 6, 10 и в поликлинике № 4, расположенной в переулке Днепровском.



С 9:30 до 12:00 в этот же день света не будет на улицах Лелюшенко, 13, 13\1, 11 и Миронова, 2, 2ж.



С 9:00 до 16:00 электричество отключат в домах № 290 и № 286 по проспекту Шолохова.



15 июня с 9:30 до 15:00 обесточат дом № 8 по улице Дебальцевской и № 2 на Мыльникова.



16 июня с 9:30 до 15:00 электроэнергию отключат на рынках «Темерник»-1 и «Темерник»-2, а также в домах №№ 15а, 15в, 15г на улице Лелюшенко.



Как сообщает МКП «Ростгорсвет», отключение связано с техническим обслуживанием оборудования.