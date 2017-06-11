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В Ростове в жилых домах, поликлинике и на двух рынках не будет света

В Ростове ряд городских улиц останутся без света. На этот раз, кроме жилых домов, обесточат поликлинику и два рынка.

14 июня с 12:30 до 15:30 электроэнергии не будет на улице Миронова 6, 10 и в поликлинике № 4, расположенной в переулке Днепровском.

С 9:30 до 12:00 в этот же день света не будет на улицах Лелюшенко, 13, 13\1, 11 и Миронова, 2, 2ж.

С 9:00 до 16:00 электричество отключат в домах № 290 и № 286 по проспекту Шолохова.

15 июня с 9:30 до 15:00 обесточат дом № 8 по улице Дебальцевской и № 2 на Мыльникова.

16 июня с 9:30 до 15:00 электроэнергию отключат на рынках «Темерник»-1 и «Темерник»-2, а также в домах №№ 15а, 15в, 15г на улице Лелюшенко.

Как сообщает МКП «Ростгорсвет», отключение связано с техническим обслуживанием оборудования.

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