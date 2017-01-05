В Ростове в ряде районов до конца недели будут отключать свет

В Ростове до конца недели в ряде районов будут отключать электроэнергию.



Так, 16 января с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах:

- Закруткина, 2-30, 1-21;

- 15-я линия, 14-32, 11-27;

- 17-я линия, 1-23, 2-22;

- Мясникова, 23-37;

- 19-я линия, 2-10.



17 января с 9.00 до 17.00 электроэнергия будет отсутствовать по адресам:

- пер. Газетный, 53;

- пер. Семашко, 53, 57/89;

- Добровольского 36, 36/1, 36/2, 38, 40А, 42/1;

- Тульская 32-54, 19-45;

- Тюменская 2-96, 1-71;

- Севастопольская 14-78, 5-75;

- Тарновского-Терлецкого 1-69, 2-82;

- пер. Чалтырский 6-22, 5-23;

- пер. Госпитальный 19-29, 34-44;

- Солидарности 204-208, 219-265;

- Детская 221-263, 196-244;

- пер. Равенства 36-64, 41-67;

- 9-я линия 1-17, 2-20;

- Закруткина 31-35;

- Новая 27;

- Инструментальная 25-47, 2-18;

- Промышленная 44-54, 37-45;

- пер. Деревообделочный 1-9, 2-10;

- просп. Мира 10-24;

с 9.00 до 13.00

- Долгожданная 28-30;

- Лесная 61-129, 104-114;

- Линейная 103-157, 112-166;

- Лучевая 73-125, 78-100;

- Мадояна 240-394, 245-323;

- Пархоменко 3-7, 40-48;

- Песчанокопская 57-125, 58-120;

- Предботаническая 24-76, 139-201;

- Сормовская 127-197, 136-220;

- Целинная 34-98, 35-61;

с 13.00 до 17.00

- Глазунова 3-29, 28-36;

- Красносельская 9-15, 22-36;

- Кустанайская 1-79, 2-80;

- Миллеровская 1-67, 2-72;

- Мичуринская 24-56, 65-91;

- Развилинская 35-79, 36-80;

- Ровенская 1-25, 2-26;

- Толмачёва 1-73, 12-90.



18 января с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жильцы домов по улицам:

- Орбитальная, 20, 22/1;

- Добровольского, 40, 42, 40/1;

- пер. Роговский 1-69, 2-44;

- Кржижановского 209-221;

- просп. Коммунистический 35/3, 37/2, 37/3.



19 января с 9.00 до 17.00 света не будет в домах по адресам:

- Орбитальная 22-28;

- пер. Боковский 2-40;

- просп. 40-летия Победы 2-18;

- ул. Шостаковича 1-11, 13-35;

- ул. Гераневая 2/25;

- ул. Мусоргского 2-14/16, 20-30;

- пер. Алябьева 2-46, 1-25;

- пер. Врубеля 2-16, 1-17;

- пер. Васнецова 1-13;

- ЛЭП к ж/д Тополиный 4/70, 2/70;

- ул. Жмайлова 4/5;

- ул. Стабильная 15/1, 17/1, 21/1

- пер. Крамского 2-18, 1-13;

- пер. Поленова 3-17, 2-18;

- пер. Третьякова 1-17;

- пер. Левитана 3-9, 6-16;

- пер. Хачатуряна 3-23, 4-16.



20 января электроэнергию отключат в домах по улицам:

- Стабильная №№ 11, 13, 21;

- пер. Боковский 2-40;

- просп. 40-летия Победы 2-18;

- Стабильная 11, 13, 21;

- просп. Космонавтов 26, 28, 30/22;

- просп. Королева 22, 22г, 26/1, 24/2, 28а;

- Т. Дона 46-60;

- Камская 79-99, 66-88;

- Волжская 75-97, 82-104;

- 26-го Июня 74-96, 81-97;

- Печорская 43-51, 48-58;

- Днепропетровская 21-35;

- пер. Иркутский 1-23, 2-30;

- пер. Архангельский 1-27, 2-28;

- пер. Астраханский 2, 4.



В Донэнерго сообщили, что отключения связаны с обеспечением наиболее качественного и надежного энергоснабжения в городе и области.

