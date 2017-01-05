В Ростове в ряде районов до конца недели будут отключать свет
В Ростове до конца недели в ряде районов будут отключать электроэнергию.
Так, 16 января с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах:
- Закруткина, 2-30, 1-21;
- 15-я линия, 14-32, 11-27;
- 17-я линия, 1-23, 2-22;
- Мясникова, 23-37;
- 19-я линия, 2-10.
17 января с 9.00 до 17.00 электроэнергия будет отсутствовать по адресам:
- пер. Газетный, 53;
- пер. Семашко, 53, 57/89;
- Добровольского 36, 36/1, 36/2, 38, 40А, 42/1;
- Тульская 32-54, 19-45;
- Тюменская 2-96, 1-71;
- Севастопольская 14-78, 5-75;
- Тарновского-Терлецкого 1-69, 2-82;
- пер. Чалтырский 6-22, 5-23;
- пер. Госпитальный 19-29, 34-44;
- Солидарности 204-208, 219-265;
- Детская 221-263, 196-244;
- пер. Равенства 36-64, 41-67;
- 9-я линия 1-17, 2-20;
- Закруткина 31-35;
- Новая 27;
- Инструментальная 25-47, 2-18;
- Промышленная 44-54, 37-45;
- пер. Деревообделочный 1-9, 2-10;
- просп. Мира 10-24;
с 9.00 до 13.00
- Долгожданная 28-30;
- Лесная 61-129, 104-114;
- Линейная 103-157, 112-166;
- Лучевая 73-125, 78-100;
- Мадояна 240-394, 245-323;
- Пархоменко 3-7, 40-48;
- Песчанокопская 57-125, 58-120;
- Предботаническая 24-76, 139-201;
- Сормовская 127-197, 136-220;
- Целинная 34-98, 35-61;
с 13.00 до 17.00
- Глазунова 3-29, 28-36;
- Красносельская 9-15, 22-36;
- Кустанайская 1-79, 2-80;
- Миллеровская 1-67, 2-72;
- Мичуринская 24-56, 65-91;
- Развилинская 35-79, 36-80;
- Ровенская 1-25, 2-26;
- Толмачёва 1-73, 12-90.
18 января с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жильцы домов по улицам:
- Орбитальная, 20, 22/1;
- Добровольского, 40, 42, 40/1;
- пер. Роговский 1-69, 2-44;
- Кржижановского 209-221;
- просп. Коммунистический 35/3, 37/2, 37/3.
19 января с 9.00 до 17.00 света не будет в домах по адресам:
- Орбитальная 22-28;
- пер. Боковский 2-40;
- просп. 40-летия Победы 2-18;
- ул. Шостаковича 1-11, 13-35;
- ул. Гераневая 2/25;
- ул. Мусоргского 2-14/16, 20-30;
- пер. Алябьева 2-46, 1-25;
- пер. Врубеля 2-16, 1-17;
- пер. Васнецова 1-13;
- ЛЭП к ж/д Тополиный 4/70, 2/70;
- ул. Жмайлова 4/5;
- ул. Стабильная 15/1, 17/1, 21/1
- пер. Крамского 2-18, 1-13;
- пер. Поленова 3-17, 2-18;
- пер. Третьякова 1-17;
- пер. Левитана 3-9, 6-16;
- пер. Хачатуряна 3-23, 4-16.
20 января электроэнергию отключат в домах по улицам:
- Стабильная №№ 11, 13, 21;
- пер. Боковский 2-40;
- просп. 40-летия Победы 2-18;
- Стабильная 11, 13, 21;
- просп. Космонавтов 26, 28, 30/22;
- просп. Королева 22, 22г, 26/1, 24/2, 28а;
- Т. Дона 46-60;
- Камская 79-99, 66-88;
- Волжская 75-97, 82-104;
- 26-го Июня 74-96, 81-97;
- Печорская 43-51, 48-58;
- Днепропетровская 21-35;
- пер. Иркутский 1-23, 2-30;
- пер. Архангельский 1-27, 2-28;
- пер. Астраханский 2, 4.
В Донэнерго сообщили, что отключения связаны с обеспечением наиболее качественного и надежного энергоснабжения в городе и области.