В Ростове в нескольких домах в течение месяца будут выключать свет

Очередное отключение света пройдёт в Ростове в ближайшие дни. Кроме того, в нескольких домах отключать электроэнергию будут в течение месяца.



Так, 13 октября с 9 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена в переулках:

- Кавказском, в домах с 1 по 23а и с 2 по 22;

- Казбекском, в домах с 1 по 19 и с 2 по 30;

- Нальчинском, в домах с 1 по 47 и с 2 по 44;

- Тебердинском, в домах с 1 по 37 и с 2 по 30;

- Тувинском, в домах с 6 по 58, 29 и с 47 по 55;

- на ул. Куйбышева, в домах с 1 по 25 и с 10 по 30;

- на просп. Шолохова, 214 и в домах с 222 по 238.



С 13 октября по 14 ноября с 7 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Войкова, 245;

- Железнодорожный Верхний Проезд, в домах с 11 по 67;

- 1-й Круговой, 86;

- Матросова, в домах с 1 по 47 и с 2 по 56;

- в пер. Пограничном, в домах с 3 по 5;

- Портовой, в домах с 237 по 309;

- в пер. Рабфаковском, в домах с 1 по 9 и с 2 по 18;

- в пер. Синявском, в домах с 4 по 24 и с 11 по 29;

- в пер. Туристском, в домах с 1 по 21 и с 2 по 16;

- в пер Чичеренском, в домах с 2 по 18 и с 3 по 17;

- в пер. Бойцовском, в домах с 11 по 25 и с 28 по 42;



16 октября с 9 утра до 17 часов электричество отключат на улицах:

- Каширской, 8/4, 8/14;

- 2-й Краснодарской, 149/6, 149/7.



17 октября с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Каширской, 6, 6/1, 6 А, 8/1, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 16/1 и в домах с 10 по 18;



18 октября с 9 утра до 17 часов света не будет на улицах:

- Каширской, 18/2, 18/3, 18/4, 20;

- 2-й Краснодарской, 151/2, 151/3, 153/2, 153/3.



19 октября с 9 утра до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Каширской, 14, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28 А;

- 2-й Краснодарской, 163/4;

- Малиновского, 6, 8, 19, 12, 12/1.



20 октября с 9 утра до 16 часов обесточат дома на улицах:

- 2-й Краснодарской, 163, 163/3, 165/18;

- Малиновского, 14, 14 А, 18, 18/165.



Ростовские городские электросети сообщают, что отключение проводится во избежание аварийных ситуаций.