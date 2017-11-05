В Ростове в начале новой рабочей недели десятки домов останутся без света





В Ростове в начале новой рабочей недели десятки домов останутся без света.



Так, 7 ноября подача электроэнергии будет прекращена с 9 утра до 17 часов на улицах:

- 40 лет Победы №№ 308, 308/2, 310/1, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 308/3, 308/6, 314/3, 314, 314/1, 314/2;

- Краеведческой № 13 и № 15;

- 30-летия Октября в домах с 67 по 97 и с 94 по 166;

- Пескова в домах с 122 по 182.



8 ноября с 9 утра до 12 часов света не будет на улицах:

- 30-летия Октября в домах с 1 по 15 и с 2 по 62;

- Всесоюзной в домах с 1 по 5 и с 2 по 4;

- пер. Красноярском в домах с 1 по 39 и с 2 по 26;

- Нозадзе в домах с 1 по 29 и с 2 по 34;

- Пескова №№ 2, 4, 10, 10а и в домах с 44 по 58.

10 ноября электричество отключат с 8 утра до 17 часов на улицах:

- 3-й Круговой в домах №№ 7, 11, 61, 61а, 61б, 61в/42;

- Дубовского в домах №№ 11/29, 27, 28, 12а;

- пер. Быкадорова в домах с 17 по 35, № 18 и в домах с 24 по 42;

- пер. Туроверова в домах №№ 1/27, 23/16, 25, с 30 по 34 и № 67/36;

- пер. Салютина в домах с 7 по 15;



с 9 утра до 17 часов:

- Зорге, 4а;

- пр. Коммунистическом в домах №№ 24, 28/2, 30/1;

- пр. Стачки в домах №№ 213, 215/3, 215а, 219/3.



11 ноября с 9 утра до 16 часов света не будет на улицах:

- Еременко № 1а и № 5а, в домах с 3 по 5;

- Калининградской № 10 и в домах с 11 по 15;

- Ленточной в домах с 76 по 106;

- Предботанической № 5 и в домах с 47 по 93, № 108;

- Сормовской в домах с 16 по 92;

- пер. Тепличном в домах с 7 по 11.



Как сообщили в ростовских электросетях, отключение связано с трассировкой отдельных участков сети, проведением техобслуживания, а также неотложных работ для недопущения аварийных ситуаций на оборудовании.