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В Ростове в кинотеатре «Чарли» состоится премьера фильма «Бои без правил»

В Ростове в кинотеатре «Чарли» состоится премьера фильма «Бои без правил»
Хит Каннского фестиваля - фильм «Бои без правил» - 20 сентября покажут в кинотеатре «Чарли» в ТРК «Сокол». Специальный гость премьеры - Евгений Гончаров, чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) по версии WFCA.

20 сентября в 19:00 вас ждут показательные выступления бойцов, автограф- и фотосессия с Евгением Гончаровым и премьера фильма.

О специальном госте мероприятия:
Евгений Гончаров - воспитанник ростовского спортивного клуба «Легион».
• Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) по версии WFCA.
• Победитель Кубка мира по кикбоксингу.
• Чемпион России по армейскому рукопашному бою.
• Мастер спорта по армейскому рукопашному бою.
• Мастер спорта по ММА.
• Чемпион ЮФО по ММА.
• Кандидат в мастера спорта по боксу.
• Чемпион России по универсальному бою.

О фильме:
Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда, где проводятся смертельные бои без правил между самыми жестокими преступниками. Чтобы выжить, Билли должен принять в них участие и выиграть.

В основе сюжета - реальная история о Билли, британском боксере в Бангкоке, которого арестовали за употребление наркотиков и посадили в тайскую тюрьму. В реальной жизни Билли провёл два года в тайской тюрьме и стал местным чемпионом по муай тай.

Это кино не о восхождении звезды, а о победе над самим собой. Фильм погружает в транс своей почти документальной реалистичностью.

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