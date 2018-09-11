В Ростове в кинотеатре «Чарли» состоится премьера фильма «Бои без правил»



Хит Каннского фестиваля - фильм «Бои без правил» - 20 сентября покажут в кинотеатре «Чарли» в ТРК «Сокол». Специальный гость премьеры - Евгений Гончаров, чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) по версии WFCA.



20 сентября в 19:00 вас ждут показательные выступления бойцов, автограф- и фотосессия с Евгением Гончаровым и премьера фильма.



О специальном госте мероприятия:

Евгений Гончаров - воспитанник ростовского спортивного клуба «Легион».

• Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) по версии WFCA.

• Победитель Кубка мира по кикбоксингу.

• Чемпион России по армейскому рукопашному бою.

• Мастер спорта по армейскому рукопашному бою.

• Мастер спорта по ММА.

• Чемпион ЮФО по ММА.

• Кандидат в мастера спорта по боксу.

• Чемпион России по универсальному бою.



О фильме:

Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда, где проводятся смертельные бои без правил между самыми жестокими преступниками. Чтобы выжить, Билли должен принять в них участие и выиграть.



В основе сюжета - реальная история о Билли, британском боксере в Бангкоке, которого арестовали за употребление наркотиков и посадили в тайскую тюрьму. В реальной жизни Билли провёл два года в тайской тюрьме и стал местным чемпионом по муай тай.



Это кино не о восхождении звезды, а о победе над самим собой. Фильм погружает в транс своей почти документальной реалистичностью.