В Ростове в доме на Магнитогорской 1 «В» стартовали продажи: цена от 38,5 тыс. руб. за квадратный метр





АСО «Комстрой» сообщает о старте продаж квартир в доме на улице Магнитогорской 1 «В».



ЖК «Екатерининский» - это проект современного жилого комплекса, расположенного в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Покупка недвижимости в данном ЖК –прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт, надёжность и безопасность для себя и своей семьи.







В ЖК «Екатерининский» предусмотрено всё для комфортной жизни: благоустроенные дворы, детские площадки, места отдыха во дворе. Немаловажный факт - решен вопрос с парковочными местами. Для владельцев авто предусмотрен парковочный комплекс открыто-закрытого типа.



В непосредственной близости расположены школа, несколько детских садов, центры детского развития, поликлиника, стоматологическая клиника, аптеки, магазины и супермаркеты. Еще один неоспоримым плюс – до центра города всего 10 минут езды на автомобиле.







Проектом предусмотрено 11 жилых многоквартирных домов. На сегодняшний день построены, сданы и заселены три дома.

Квартиру в новостройке в ЖК «Екатерининский» можно приобрести без комиссий и переплат с рассрочкой платежа или с использованием материнского капитала. Возможно оформление ипотеки на эксклюзивных условиях непосредственно в отделе продаж.







Сейчас действует очень выгодное предложение - от 38 500 руб. за кв. м



Не откладывайте мечту на завтра! Узнать подробности о ценах и условиях покупки вы можете уже сейчас в отделе продаж АСО «Комстрой» по телефону: 7 (863) 308-88-46.



Проект ЖК «Екатерининский» реализует АСО «Комстрой», которая является крупным и надежным застройщиком Ростова-на-Дону с 20-летним опытом работы.



