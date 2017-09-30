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В Ростове в доме на Магнитогорской 1 «В» стартовали продажи: цена от 38,5 тыс. руб. за квадратный метр

В Ростове в доме на Магнитогорской 1 «В» стартовали продажи: цена от 38,5 тыс. руб. за квадратный метр

АСО «Комстрой» сообщает о старте продаж квартир в доме на улице Магнитогорской 1 «В».

ЖК «Екатерининский» - это проект современного жилого комплекса, расположенного в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Покупка недвижимости в данном ЖК –прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт, надёжность и безопасность для себя и своей семьи.

В Ростове в доме на Магнитогорской 1 «В» стартовали продажи: цена от 38,5 тыс. руб. за квадратный метр

В ЖК «Екатерининский» предусмотрено всё для комфортной жизни: благоустроенные дворы, детские площадки, места отдыха во дворе. Немаловажный факт - решен вопрос с парковочными местами. Для владельцев авто предусмотрен парковочный комплекс открыто-закрытого типа.

В непосредственной близости расположены школа, несколько детских садов, центры детского развития, поликлиника, стоматологическая клиника, аптеки, магазины и супермаркеты. Еще один неоспоримым плюс – до центра города всего 10 минут езды на автомобиле.

В Ростове в доме на Магнитогорской 1 «В» стартовали продажи: цена от 38,5 тыс. руб. за квадратный метр

Проектом предусмотрено 11 жилых многоквартирных домов. На сегодняшний день построены, сданы и заселены три дома.
Квартиру в новостройке в ЖК «Екатерининский» можно приобрести без комиссий и переплат с рассрочкой платежа или с использованием материнского капитала. Возможно оформление ипотеки на эксклюзивных условиях непосредственно в отделе продаж.

В Ростове в доме на Магнитогорской 1 «В» стартовали продажи: цена от 38,5 тыс. руб. за квадратный метр

Сейчас действует очень выгодное предложение - от 38 500 руб. за кв. м

Не откладывайте мечту на завтра! Узнать подробности о ценах и условиях покупки вы можете уже сейчас в отделе продаж АСО «Комстрой» по телефону: 7 (863) 308-88-46.

Проект ЖК «Екатерининский» реализует АСО «Комстрой», которая является крупным и надежным застройщиком Ростова-на-Дону с 20-летним опытом работы.

В Ростове в доме на Магнитогорской 1 «В» стартовали продажи: цена от 38,5 тыс. руб. за квадратный метр

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