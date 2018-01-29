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В торговом центре Ростова нашли санкционные сыр, колбасу и мясо

В торговом центре Ростова нашли санкционные сыр, колбасу и мясо

В торговом центре Ростова нашли санкционные сыр, колбасу и мясо. Запрещенный для ввоза на территорию России товар обнаружили сотрудники прокуратуры Ворошиловского района Ростова во время проверки ТЦ «Северный».

Индивидуальные предприниматели продавали в продуктовом магазине колбасу и мясо из Украины, сыры «Дорблю» из Германии и «Пармезан» из Италии. На все товары отсутствовала накладная документация, а некоторые продукты реализовывались с истекшим сроком годности.

- Всего было обнаружено 10 килограммов санкционной продукции, - рассказал исполняющий обязанности прокурора Ворошиловского района Александр Коростылев. – Районная прокуратура направила запрос в региональное Управление Россельхознадзора об уничтожении указанной продукции и возбуждении дела об административном нарушении в управление ветеринарии.

Индивидуальных предпринимателей обязали в кротчайшие сроки устранить нарушения.

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