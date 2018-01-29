В торговом центре Ростова нашли санкционные сыр, колбасу и мясо





В торговом центре Ростова нашли санкционные сыр, колбасу и мясо. Запрещенный для ввоза на территорию России товар обнаружили сотрудники прокуратуры Ворошиловского района Ростова во время проверки ТЦ «Северный».



Индивидуальные предприниматели продавали в продуктовом магазине колбасу и мясо из Украины, сыры «Дорблю» из Германии и «Пармезан» из Италии. На все товары отсутствовала накладная документация, а некоторые продукты реализовывались с истекшим сроком годности.



- Всего было обнаружено 10 килограммов санкционной продукции, - рассказал исполняющий обязанности прокурора Ворошиловского района Александр Коростылев. – Районная прокуратура направила запрос в региональное Управление Россельхознадзора об уничтожении указанной продукции и возбуждении дела об административном нарушении в управление ветеринарии.



Индивидуальных предпринимателей обязали в кротчайшие сроки устранить нарушения.