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В Ростове сын украл у матери иномарку

В Ростове молодой человек угнал у матери иномарку. Теперь 24-летнему ростовчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила об угоне принадлежащего ей автомобиля «Дэу Нексия». По словам женщины, иномарка была припаркована у ее дома в Октябрьском районе города.
- Полицейские установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый за кражу 24-летний сын потерпевшей, который вопреки запрету матери похитил ключи от автомобиля и уехал на нем, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбужденно уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем и иным транспортным средством без цели хищения».

Ростовчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Похищенный автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.

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