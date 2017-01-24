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В Ростове сотрудница магазина украла ювелирных украшений на 150 тыс. руб.

В Ростове сотрудница магазина украла ювелирных украшений на 150 тыс. руб.

В Ворошиловском районе Ростова сотрудница ювелирного магазина торгово-развлекательного центра украла украшений больше чем на 150 тыс. руб. Часть похищенного она сдала в ломбард.
- Заявление о краже поступило в полицию, после чего была задержана 21-летняя ростовчанка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Девушка, работая в ювелирном магазине, похитила украшения на сумму более 150 тыс. руб.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенных ювелирных изделий была изъята и в ближайшее время будет возращена законным владельцам, а часть украшений ростовчанка успела сдать в ломбард.

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