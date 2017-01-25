В Ростове сгорела «Киа Рио»





В Ростове-на-Дону в Пролетарском районе сгорел автомобиль «Киа Рио».



Возгорание произошло на улице Вити Черевичкина, 91. Сообщение поступило в оперативные службы в 24 января в 8:33.

- Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки,- сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.- В результате происшествия никто не пострадал.



Площадь возгорания составила 5 кв.м. В тушении принимали участие две единицы техники, восемь человек. Горение было локализовано в 8:41, полностью ликвидировано в 8:42.