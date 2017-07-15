В Ростове с понедельника и до конца недели будут отключать свет
В Ростове до конца недели будут отключать свет. Так, с 17 по 21 июля с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:
- Белорусской в домах с 37 по 61 и с 2 по 80;
- Киргизкой в домах с 31 по 37 и с 38 по 48;
- пер. Хибинском в домах с 65 по 91 и с 66 по 90;
- пер. Кубанском в домах с 69 по 115 и с 68 по 108;
- пер. Манычском в домах с 33 по 91 и с 36 по 92;
- пер. Сальском в домах с 33 по 101 и с 44 по 82;
- пер. Медведецком в домах с 47 по 71 и с 48 по 66;
- пер. Хопёрском в домах с 39 по 41 и с 44 по 48;
- пер. Донецком в домах с 39 по 69 и с 66 по 96;
- пер. Игарском в домах с 63 по 83 и с 66 по 84;
- пер. Днепровском в домах с 63 по 79 и с 64 по 78.
18 июля на весь день с 9 утра до 17 часов без света останутся жители улиц:
- пр. 40 лет Победы 81/3, 93, 93А;
- 1-й Баррикадной 36;
- пер. Ковалёва домов с 1 оп 13 и с 2 по 12;
- пер. Медного 8;
- Русской домов с 9 по 19 и с 32 по 68;
- Токарной домов с 31 по 47 и с 44 по 82;
- Андрея Сладкова в домах №№ 87, 87/1, 89;
- Зорге 22/91;
- прт. Стачки 188/3, 190, 190/2;
- Евдокимова в домах с 136 по 202;
- Немировича-Данченко в домах с 61 по 75 и с 64 по 74;
- Калитвинской в домах с 11 по 17;
- Подъездной в домах с 1 по 35 и с 2 по 28;
- Шеболдаева в домах с 28 по 32;
- пер. Педагогическом в домах с 30 по 48 и с 33 по 47;
- пер. Каляевском в домах с 36 по 54 и с 29 по 47;
- пер. Боевом в домах с 46 по 64 и с 37 по 55;
- пер. Орджоникидзе в домах с 51 по 69 и с 43 по 54;
- пер. Ашхабадском в домах с 37 по 55 и с 22 по 40.
С 18 по 19 июля с 9 утра до 18 часов электроэнергии не будет в домах с 39 по 101 и с 42 по 110 на улице Линейной.
С 18 по 26 июля с 9 до 17 часов электричество будут выключать на улицах:
- 30-й Линии в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;
- 31-й Линии в домах с 1 по 5;
- 32-й Линии в домах с 1 по 17 и с 2 по 22;
- Ереванской в домах с 12 по 30 и с 17 по 25;
- Татарской в домах с 70 по 112 и с 71 по 119;
- пер. Мезенском в домах с 2 по 28, с 1 по 27 и с 39 по 87;
- Славинской в домах с 65 по 79;
- пер. Охотском в домах с 2 по 82 и с 1 по 81;
- пер. Сахалинском в домах с 2 по 84 и с 1 по 89;
- пер. 2-ом Сахалинском в домах с 4 по 24 и с 1 по 23;
- пер. 3-м Сахалинском в домах с 2 по 20 и с 1 по 17;
- 4-м Сахалинском в домах с 2 оп 16 и с 1 по 13;
- Украинской в домах с 152 по 166 и с 151 по 175;
- Алтайской в домах с 30 по 36 и с 29 по 35;
- Белорусской в домах с 182 по 194 и с 189 по 215;
- пер. Танаиском в домах с 1 по 7 и с 2 по 6;
- пер. Тузлов в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;
- пер. Покровский в домах с 1 по 11 и с 2 по 8;
- пер. Чертковском;
- пер. Самбекском;
- пер. Синегорский.
Как сообщили в ростовских городских электросетях, отключение проводится для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.