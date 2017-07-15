В Ростове с понедельника и до конца недели будут отключать свет





В Ростове до конца недели будут отключать свет. Так, с 17 по 21 июля с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Белорусской в домах с 37 по 61 и с 2 по 80;

- Киргизкой в домах с 31 по 37 и с 38 по 48;

- пер. Хибинском в домах с 65 по 91 и с 66 по 90;

- пер. Кубанском в домах с 69 по 115 и с 68 по 108;

- пер. Манычском в домах с 33 по 91 и с 36 по 92;

- пер. Сальском в домах с 33 по 101 и с 44 по 82;

- пер. Медведецком в домах с 47 по 71 и с 48 по 66;

- пер. Хопёрском в домах с 39 по 41 и с 44 по 48;

- пер. Донецком в домах с 39 по 69 и с 66 по 96;

- пер. Игарском в домах с 63 по 83 и с 66 по 84;

- пер. Днепровском в домах с 63 по 79 и с 64 по 78.



18 июля на весь день с 9 утра до 17 часов без света останутся жители улиц:

- пр. 40 лет Победы 81/3, 93, 93А;

- 1-й Баррикадной 36;

- пер. Ковалёва домов с 1 оп 13 и с 2 по 12;

- пер. Медного 8;

- Русской домов с 9 по 19 и с 32 по 68;

- Токарной домов с 31 по 47 и с 44 по 82;

- Андрея Сладкова в домах №№ 87, 87/1, 89;

- Зорге 22/91;

- прт. Стачки 188/3, 190, 190/2;

- Евдокимова в домах с 136 по 202;

- Немировича-Данченко в домах с 61 по 75 и с 64 по 74;

- Калитвинской в домах с 11 по 17;

- Подъездной в домах с 1 по 35 и с 2 по 28;

- Шеболдаева в домах с 28 по 32;

- пер. Педагогическом в домах с 30 по 48 и с 33 по 47;

- пер. Каляевском в домах с 36 по 54 и с 29 по 47;

- пер. Боевом в домах с 46 по 64 и с 37 по 55;

- пер. Орджоникидзе в домах с 51 по 69 и с 43 по 54;

- пер. Ашхабадском в домах с 37 по 55 и с 22 по 40.



С 18 по 19 июля с 9 утра до 18 часов электроэнергии не будет в домах с 39 по 101 и с 42 по 110 на улице Линейной.



С 18 по 26 июля с 9 до 17 часов электричество будут выключать на улицах:

- 30-й Линии в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;

- 31-й Линии в домах с 1 по 5;

- 32-й Линии в домах с 1 по 17 и с 2 по 22;

- Ереванской в домах с 12 по 30 и с 17 по 25;

- Татарской в домах с 70 по 112 и с 71 по 119;

- пер. Мезенском в домах с 2 по 28, с 1 по 27 и с 39 по 87;

- Славинской в домах с 65 по 79;

- пер. Охотском в домах с 2 по 82 и с 1 по 81;

- пер. Сахалинском в домах с 2 по 84 и с 1 по 89;

- пер. 2-ом Сахалинском в домах с 4 по 24 и с 1 по 23;

- пер. 3-м Сахалинском в домах с 2 по 20 и с 1 по 17;

- 4-м Сахалинском в домах с 2 оп 16 и с 1 по 13;

- Украинской в домах с 152 по 166 и с 151 по 175;

- Алтайской в домах с 30 по 36 и с 29 по 35;

- Белорусской в домах с 182 по 194 и с 189 по 215;

- пер. Танаиском в домах с 1 по 7 и с 2 по 6;

- пер. Тузлов в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- пер. Покровский в домах с 1 по 11 и с 2 по 8;

- пер. Чертковском;

- пер. Самбекском;

- пер. Синегорский.



Как сообщили в ростовских городских электросетях, отключение проводится для исключения аварийных ситуаций на оборудовании.