В Ростове пьяная женщина, торопясь купить алкоголь, упала с велосипеда и разбила голову





В Первомайском районе Ростова пьяная местная жительница, торопясь купить алкоголь, упала с велосипеда и разбила голову. Инцидент произошел вечером 30 января на улице 50-летия Ростсельмаша.



26-летняя девушка так стремилась успеть за очередной порцией спиртного, что, несмотря на мороз и снег, поздним вечером села на велосипед и поехала в магазин. Но уехала она недалеко, через 100 метров упала и сильно ударилась головой. Лежащую на земле девушку увидели прохожие и вызвали скорую помощь.

- С черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга дончанку доставили в медицинское учреждение, - рассказал источник DonDay.ru. – Велосипед пострадавшей забрала ее подруга.

