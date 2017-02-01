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В Ростове пьяная женщина, торопясь купить алкоголь, упала с велосипеда и разбила голову

В Ростове пьяная женщина, торопясь купить алкоголь, упала с велосипеда и разбила голову

В Первомайском районе Ростова пьяная местная жительница, торопясь купить алкоголь, упала с велосипеда и разбила голову. Инцидент произошел вечером 30 января на улице 50-летия Ростсельмаша.

26-летняя девушка так стремилась успеть за очередной порцией спиртного, что, несмотря на мороз и снег, поздним вечером села на велосипед и поехала в магазин. Но уехала она недалеко, через 100 метров упала и сильно ударилась головой. Лежащую на земле девушку увидели прохожие и вызвали скорую помощь.
- С черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга дончанку доставили в медицинское учреждение, - рассказал источник DonDay.ru. – Велосипед пострадавшей забрала ее подруга.

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