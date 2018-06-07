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В Ростове продлят работу общественного транспорта во время фестиваля болельщиков ЧМ

В Ростове продлят работу общественного транспорта во время фестиваля болельщиков ЧМ
В Ростове в связи с проведением фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года работа общественного транспорта будет продлена.

Так, по расписанию «пикового часа» до 22 часов 14 июня и 14 июля будут ходить автобусы №№ 3, 3а, 54, 7, 67, 70, 80, 98, маршрутки 55-МТ и 80-МТ и трамваи № 4 и № 10.

22 июня и 15 июля работа этих маршрутов будет продлена до полуночи.

15, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28, 30 июня, 1, 3, 6, 7, 10 и 11 июля эти автобусы будут ходить до часа ночи. А 16 июня их работа будут продлена до 2 часов ночи.

Добавим, что расписание «пикового часа» предполагает использование на маршрутах максимального количества транспорта.

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