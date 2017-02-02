В Ростове премьеру сериала от Marvel покажут в кино





9 февраля телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD подарят жителям 36 городов, в том числе Ростова-на-Дону, возможность увидеть первую серию нового сериала «Легион» в формате российской кинотеатральной премьеры.



В центре сериала популярной студии Marvel Television история мутанта Легиона, сына профессора Икс. Однажды Дэвид начинает понимать, что он обладает сверхспособностями... Сериал «Легион» основан на серии комиксов Marvel. Сценарист фильма – Ной Хаули – известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял 4 фильма про «Людей Икс».

Пройти посвящение в «Люди Икс» в Ростове можно в кинотеатре «Киномакс-Дон» (ТРК «Горизонт» пр. М.Нагибина, 32/2). Начало развлекательной программы в 19.15, начало показа - 20.00. Поклонники комиксов смогут принять участие в незабываемой фотосессии, тематической викторине и получить подарки от организаторов.



Посещение развлекательной программы – свободное, вход на показ только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» (http://vk.com/domru_ru), а также в розыгрышах в социальных сетях и популярных СМИ.

«Уже пятый год «Дом.ru» в партнерстве с мировыми и российскими каналами радует поклонников кинематографа премьерными показами топовых фильмов и сериалов, - отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов. - В прошлом году вместе с FOX HD мы собрали более 12 тысяч зрителей на показ финальной серии 6-го сезона «Игры престолов». Мы рады продолжить эту традицию и показать старт одного из самых ожидаемых сериалов года на больших экранах».



Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Посмотреть новые серии «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19 и 22.00 Мск. Всего в сети «Дом.ru TV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.



Генеральным информационным партнером показов выступает ведущий российский портал о кино «КиноПоиск», партнером - сеть кинотеатров «Киномакс».

