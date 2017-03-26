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В Ростове поймали 41-летнего вора-домушника

В Ростове поймали мужчину, который влез в окно и ограбил хозяйку квартиры на 80 тыс. руб.: вор вынес вещи и украшения.

В Ворошиловском районе в полицию поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила, что вор выломал металлопластиковые окна и забрался к ней в квартиру. 27 марта подозреваемого поймали. Оказалось, что 41-летний мужчина уже имел судимости за подобные преступления.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Рецидивисту грозит срок до двух лет лишения свободы, все украденные вещи возвращены их владелице.

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