В Ростове постоялец под наркотиками гонялся с ножом за квартирной хозяйкой





В Ростове 30-летний безработный постоялец в наркотическом опьянении гонялся с ножом за квартирной хозяйкой. Женщина была вынуждена позвать на помощь медиков и полицию.



ЧП произошло днем 31 января на улице Авиамоторной, сообщает DonDay.ru. Еще ночью мужчина принял неизвестное вещество, скорее всего, наркотического воздействия, а потом стал вести себя неадекватно.



По словам женщины, молодой человек схватил нож и начал гоняться за ней по всей квартире, а потом заперся в одной из комнат и наотрез отказался из неё выходить. Тогда хозяйка жилья вызвала «скорую» и полицию.



Прибывшие медики диагностировали у мужчины «отравление неизвестным веществом». Ростовчанин был госпитализирован в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 2.