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В Ростове постоялец под наркотиками гонялся с ножом за квартирной хозяйкой

В Ростове постоялец под наркотиками гонялся с ножом за квартирной хозяйкой

В Ростове 30-летний безработный постоялец в наркотическом опьянении гонялся с ножом за квартирной хозяйкой. Женщина была вынуждена позвать на помощь медиков и полицию.

ЧП произошло днем 31 января на улице Авиамоторной, сообщает DonDay.ru. Еще ночью мужчина принял неизвестное вещество, скорее всего, наркотического воздействия, а потом стал вести себя неадекватно.

По словам женщины, молодой человек схватил нож и начал гоняться за ней по всей квартире, а потом заперся в одной из комнат и наотрез отказался из неё выходить. Тогда хозяйка жилья вызвала «скорую» и полицию.

Прибывшие медики диагностировали у мужчины «отравление неизвестным веществом». Ростовчанин был госпитализирован в токсикологическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 2.

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