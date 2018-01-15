В Ростове погиб водитель микроавтобуса, врезавшись в снегоуборочную машину

В Ростове в результате столкновения со снегоуборочной машиной погиб водитель микроавтобуса.



ДТП произошло около полудня 17 января в районе дома № 108 по улице Малиновского. По предварительным данным, 60-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» сначала столкнулся с «Ниссаном Альмера» под управлением 42-летнего мужчины, а затем врезался в стоявшую снегоуборочную машину.

- В результате происшествия водитель микроавтобуса скончался на месте аварии, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.