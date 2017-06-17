Авторизация

Регистрация
  • USD 58.58
  • EUR 65.32
Новости

Лента новостей

0

В Ростове подросток украл из квартиры украшения на 200 тысяч рублей

В Ростове подросток украл из квартиры ювелирные украшения на 200 тысяч рублей.

В полицию обратилась жительница Железнодорожного района Ростова. Женщина рассказала, что из её квартиры пропали ценные украшения.

По подозрению в краже полицейские задержали 18-летнего парня.
- Молодой человек, воспользовавшись отсутствием хозяйки, проник в квартиру и похитил из комода ювелирные украшения на общую сумму более 200 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Украденные золотые изделия и будут возвращены владелице.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.