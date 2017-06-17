В Ростове подросток украл из квартиры украшения на 200 тысяч рублей

В Ростове подросток украл из квартиры ювелирные украшения на 200 тысяч рублей.



В полицию обратилась жительница Железнодорожного района Ростова. Женщина рассказала, что из её квартиры пропали ценные украшения.



По подозрению в краже полицейские задержали 18-летнего парня.

- Молодой человек, воспользовавшись отсутствием хозяйки, проник в квартиру и похитил из комода ювелирные украшения на общую сумму более 200 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Украденные золотые изделия и будут возвращены владелице.