В Ростове пешеход попал под колеса «Лады», когда обходил припаркованное авто





В Ростове пешеход попал под колеса «Лады». Авария случилась рано утром 21 марта в Пролетарском районе города.



По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 36-летний мужчина вышел на проезжую часть улицв Солидарности. В районе дома № 73 пешеход вышел на дорогу, из-за припаркованного автомобиля водитель на «Ладе» не заметил мужчину и сбил его.



Ростовчанин получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на «скорой».