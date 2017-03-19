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В Ростове пешеход попал под колеса «Лады», когда обходил припаркованное авто

В Ростове пешеход попал под колеса «Лады», когда обходил припаркованное авто

В Ростове пешеход попал под колеса «Лады». Авария случилась рано утром 21 марта в Пролетарском районе города.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 36-летний мужчина вышел на проезжую часть улицв Солидарности. В районе дома № 73 пешеход вышел на дорогу, из-за припаркованного автомобиля водитель на «Ладе» не заметил мужчину и сбил его.

Ростовчанин получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на «скорой».

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