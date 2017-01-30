В Ростове пенсионер попал по колёса иномарки





В Ростове пенсионер пострадал под колёсами иномарки. ДТП произошло в районе дома № 19/2 по улице Ларина 28 января.

- По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил 78-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области. - Госпитализация пенсионеру не потребовалась – медики оказали ему помощь на месте происшествия.



По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.