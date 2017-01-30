Авторизация

Регистрация
  • USD 60.32
  • EUR 64.34
  • Погода в г. +2
Новости

Лента новостей

0

В Ростове пенсионер попал по колёса иномарки

В Ростове пенсионер попал по колёса иномарки

В Ростове пенсионер пострадал под колёсами иномарки. ДТП произошло в районе дома № 19/2 по улице Ларина 28 января.
- По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил 78-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области. - Госпитализация пенсионеру не потребовалась – медики оказали ему помощь на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!