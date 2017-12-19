В Ростове парень, угрожая оружием, ограбил знакомого в его квартире





В Ростове молодой человек ограбил знакомого в его квартире.



Разбойное нападение произошло 20 декабря в Советском районе города. 19-летний ростовчанин постучал в дверь 22-летнего местного жителя. Под предлогом обсуждения важного вопроса гость вошёл в квартиру. Там, угрожая хозяину пневматическим пистолетом, он забрал мобильный телефон и золотые украшения. Общая стоимость украденного составила около 50 тысяч рублей.

- Подозреваемый был задержан в течение нескольких часов, а похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».