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В Ростове парень, угрожая оружием, ограбил знакомого в его квартире

В Ростове парень, угрожая оружием, ограбил знакомого в его квартире

В Ростове молодой человек ограбил знакомого в его квартире.

Разбойное нападение произошло 20 декабря в Советском районе города. 19-летний ростовчанин постучал в дверь 22-летнего местного жителя. Под предлогом обсуждения важного вопроса гость вошёл в квартиру. Там, угрожая хозяину пневматическим пистолетом, он забрал мобильный телефон и золотые украшения. Общая стоимость украденного составила около 50 тысяч рублей.
- Подозреваемый был задержан в течение нескольких часов, а похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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