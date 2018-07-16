В Ростове ограничат движение по двум улицам



Движение по двум улицам ограничат в донской столице. Об этом рассказали в ростовском департаменте автодорог.



Сообщается, что автолюбители не смогут проехать по участку от переулка Газетного до улицы Суворова. Там пройдет ремонт теплотрассы. Ограничение будет действовать с 6 по 30 августа.



Также запрет введут на проезд по части Филимоновской улицы. Там будет перекрыт отрезок от дома № 69 до проспекта Буденновского. Мера связана со строительством здания для войсковой части. Проезд закроют с 6 августа до 30 декабря.